Traffico Roma del 17-07-2019 ore 07:30
Più informazioni su
PARTIAMO DAL GRA CHE VEDE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E
L’APPIA
INCOLONNAMENTI SULL’INTERO PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA
TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
IN CITTA’ PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA SILVESTRI IN
PROSSIMITA’ DEL FORTE BRAVETTA.
SOLITE CODE PER SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA IN CITTA’, SULLA CASSIA
DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA
SULLA FLAMINIA DAL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 A VIA DEI DUE PONTI
IN ZONA EST, SU VIA APPIA NUOVA DAL RACCORDO FINO A VIA DELLE CAPANNELLE.
SEGNALIAMO TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA DA POMEZIA A VIA DI DECIMA.
CODE ANCHE SULLA CTRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI CASTEL PORZIANO
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
———————–
AUTORE: MARIA BARBAR TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma