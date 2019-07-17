Traffico Roma del 17-07-2019 ore 08:30
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PARTIAMO DAL GRA CHE VEDE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA RUSTICA E
L’APPIA, CON UN ICIDENTE AVVENUTO DOPO LA CASILINA.
ALTRO INCIENTE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA SALARIA ALLA CASSIA,
INCOLONNAMENTIPER INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR
CERVARA A FIORENTINI E PER TRAFFICO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST
VERSO IL CENTRO
IN CITTA’ ATTENZIONE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA SILVESTRI IN
PROSSIMITA’ DEL FORTE BRAVETTA.
RACCOMANDIAMO PRUDENZA ALLA GUIDA!
CODE PER SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA IN CITTA’, SULLA CASSIA DAL
RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA
SULLA FLAMINIA DAL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 A VIA DEI DUE PONTI
IN ZONA EST, SU VIA APPIA NUOVA DAL RACCORDO FINO A VIA DELLE CAPANNELLE.
TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA DACASTEL ROMANO A VIA DI DECIMA.
POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER TRE MANIFESTAZIONE ALLA
GARBATELLA
DALLE 10 ALLE 13 UNA PROTESTA E’ PRVISTA IN PIAZZA GIOVANNI DA VERRAZZANO
CON LA PARTECIPAZIONE DI 150 PERSONA.
UN’ALTRA IN PIAZZA ODERICO DA PORDENONE SEMPRE DALLE 10 ALLE 13.
UNA TERZA MANIFESTAZIONE DALLE 11 ALLE 14 E’ IN PROGRAMMA IN VIA CAPITAN
BAVASTRO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA COLOMBO.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
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ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
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AUTORE: MARIA BARBAR TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma