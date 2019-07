Traffico Roma del 17-07-2019 ore 08:30

PARTIAMO DAL GRA CHE VEDE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA RUSTICA E

L’APPIA, CON UN ICIDENTE AVVENUTO DOPO LA CASILINA.

ALTRO INCIENTE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA SALARIA ALLA CASSIA,

INCOLONNAMENTIPER INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR

CERVARA A FIORENTINI E PER TRAFFICO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST

VERSO IL CENTRO

IN CITTA’ ATTENZIONE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA SILVESTRI IN

PROSSIMITA’ DEL FORTE BRAVETTA.

RACCOMANDIAMO PRUDENZA ALLA GUIDA!

CODE PER SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA IN CITTA’, SULLA CASSIA DAL

RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA

SULLA FLAMINIA DAL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 A VIA DEI DUE PONTI

IN ZONA EST, SU VIA APPIA NUOVA DAL RACCORDO FINO A VIA DELLE CAPANNELLE.

TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA DACASTEL ROMANO A VIA DI DECIMA.

POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER TRE MANIFESTAZIONE ALLA

GARBATELLA

DALLE 10 ALLE 13 UNA PROTESTA E’ PRVISTA IN PIAZZA GIOVANNI DA VERRAZZANO

CON LA PARTECIPAZIONE DI 150 PERSONA.

UN’ALTRA IN PIAZZA ODERICO DA PORDENONE SEMPRE DALLE 10 ALLE 13.

UNA TERZA MANIFESTAZIONE DALLE 11 ALLE 14 E’ IN PROGRAMMA IN VIA CAPITAN

BAVASTRO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA COLOMBO.

AUTORE: MARIA BARBAR TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma