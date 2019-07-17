Traffico Roma del 17-07-2019 ore 10:00
Più informazioni su
INCOLONNAMENTI SULLA ROMA-FIUMICINO DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA
MAGLIANA VERSO L’EUR.
SUL GRA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRAIL BIVIO PER LA A24 E L’APPIA.
INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA CON FILE DALLA DIRMAZIONE ROMA NORD ALLA
CASSIA BIS
INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA
TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
IN CITTA’ ATTENZIONE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA SILVESTRI IN
PROSSIMITA’ DEL FORTE BRAVETTA.
CODE SULLA VIA ARELIA TRA VIA LICIO GIORGIERI E VIA AURELIA ANTICA,SULLA
CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA
SULLA FLAMINIA DAL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 A VIA DEI DUE PONTI
IN ZONA EST, SU VIA APPIA NUOVA DAL RACCORDO FINO A VIA DELLE CAPANNELLE.
TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE DA CASTEL ROMANO A TOR DE
CENCI E POI CODE PER TRAFFICO DAL RACCORDO A VIALE OCEANO ATLANTICO VERSO
L’EUR.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RIPRISTINATA LE LINEE TRAM 5 E 19
E DISATTIVATA LA LINEA BUS GERANI-LARGO PRENESTE
ATTIVA NUOVAMENTE ANCHE LA LINEA TRAM 14 E SOSPESA LA LINEA 514 TERMINI-
TOGLIATTI
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
———————–
AUTORE: MARIA BARBAR TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma