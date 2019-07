Traffico Roma del 17-07-2019 ore 12:30

SUL GRA CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E

L’APPIA E PROPRIO IN ENTRATA AL RACCORDO BREVI CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA

SUD.

INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA

TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

SULLA TANGENZIALE EST SI STA IN CODA DA VIA DELLA FARNESINA A VIA DEI CAMPI

SPORTIVI E PIU AVANTI DALLA TIBURTINA A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN

GIOVANNI.

PER LAVORI SULL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA FARNESINA SU VIA

DEL FORO ITALICO, FINO AL 23 LUGLIO CHIUSA AL TRANSITO LA GALLERIA

FARNESINA.IN DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, ALL’INTERSEZIONE CON LA

GALLERIA GIOVANNI XXIII.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALLA FARNESINA IN VIA ANTONINO DI S.GIULIANO E

SU VIA AURELIA VICINO VIA REMO PANNAIN ED UNO IN VIA DI PIETRLATA NEI

PRESSI DI VIA CASTEL PATERNO.

NELLE VICINANZE DELLA TIBURTINA RALLENTAMENTI SEMPRE PER INCIDENTE IN VIA

FILLPO MEDA ALL’ALTEZZA DI VIA ACHILLE BENEDETTI

FINO ALLE 13 SEGNALIAMO UN SIT-IN I VIALE REGINA MARGHERITA DAVANTI LA

SEDE DELL’INPS.

POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER TRE MANIFESTAZIONE ALLA

GARBATELLA

FINO ALLE 13 UNA PROTESTA E’ IN PIAZZA GIOVANNI DA VERRAZZANO CON LA

PARTECIPAZIONE DI 150 PERSONA.

UN’ALTRA IN PIAZZA ODERICO DA PORDENONE SEMPRE FINO ALLE 13.

UNA TERZA MANIFESTAZIONE DALLE 11 ALLE 14 E’ IN PROGRAMMA IN VIA CAPITAN

BAVASTRO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA COLOMBO.

AUTORE: MARIA BARBAR TAORMINA

