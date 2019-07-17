Traffico Roma del 17-07-2019 ore 12:30
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SUL GRA CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E
L’APPIA E PROPRIO IN ENTRATA AL RACCORDO BREVI CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA
SUD.
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA
TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA TANGENZIALE EST SI STA IN CODA DA VIA DELLA FARNESINA A VIA DEI CAMPI
SPORTIVI E PIU AVANTI DALLA TIBURTINA A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN
GIOVANNI.
PER LAVORI SULL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA FARNESINA SU VIA
DEL FORO ITALICO, FINO AL 23 LUGLIO CHIUSA AL TRANSITO LA GALLERIA
FARNESINA.IN DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, ALL’INTERSEZIONE CON LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALLA FARNESINA IN VIA ANTONINO DI S.GIULIANO E
SU VIA AURELIA VICINO VIA REMO PANNAIN ED UNO IN VIA DI PIETRLATA NEI
PRESSI DI VIA CASTEL PATERNO.
NELLE VICINANZE DELLA TIBURTINA RALLENTAMENTI SEMPRE PER INCIDENTE IN VIA
FILLPO MEDA ALL’ALTEZZA DI VIA ACHILLE BENEDETTI
FINO ALLE 13 SEGNALIAMO UN SIT-IN I VIALE REGINA MARGHERITA DAVANTI LA
SEDE DELL’INPS.
POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER TRE MANIFESTAZIONE ALLA
GARBATELLA
FINO ALLE 13 UNA PROTESTA E’ IN PIAZZA GIOVANNI DA VERRAZZANO CON LA
PARTECIPAZIONE DI 150 PERSONA.
UN’ALTRA IN PIAZZA ODERICO DA PORDENONE SEMPRE FINO ALLE 13.
UNA TERZA MANIFESTAZIONE DALLE 11 ALLE 14 E’ IN PROGRAMMA IN VIA CAPITAN
BAVASTRO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA COLOMBO.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MARIA BARBAR TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma