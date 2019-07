Traffico Roma del 17-07-2019 ore 15:30

TRAFFICO ORA REGOLARE SULLA A24 ROMA TERMAO E SUL GRA.

IN ZONA MARCONI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PIAZZALE EDISON

ALTRO INCIDENTE SU VIA SALRIA ALL’ALTEZZA DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE

FINO AL 9 AGOSTO, PER LAVORI, SU VIA LABICANA È PREVISTA LA CHIUSURA DELLA

CORSIA LATERALE SINISTRA DEL TRATTO TRA PIAZZA DEL COLOSSEO E PIETRO VERRI

VERSO VIA MERULANA, IL TRANSITO SARA’ A SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA

LUDOVICO MURATORI DA VIA FRANCESCO GIAMBULLARI A VIA PIETRO VERRI, E IN VIA

VERRI, DA VIA MURATORI A VIA LABICANA. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

ALL’IPPODROMO DELLE CAPANNELLE CONTINUA “ROCK IN ROMA”, IL FESTIVAL

DELL’ESTATE ROMANA GIUNTO ALLA SUA UNDICESIMA EDIZIONE.

QUESTA SERA, APPUNTAMENTO CON IL CONCERTO DEI SUBSONICA. GIA DA QUESTA

NOTTE ”POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER LA CIRCOLAZIONE IN ZONA APPIO TUSCOLANO

CON VARIAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA DELLE CAPANNELLE E IN VIA PIZZO DI

CALABRIA.

