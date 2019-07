Traffico Roma del 17-07-2019 ore 17:00

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO

IN ZONA MARCONI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PIAZZALE EDISON

ALTRO INCIDENTE SU VIA DEI MONTI TIBURTINI ALL’ALTEZZA DI VIA GIAN BISTOLFI

UN TERZO INCIDENTE IN ZONA TRASTEVERE IN VIA SAN FRANCESCO A RIPA

ALL’ALTEZZA DI VIA NATALE DEL GRANDE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE

VIALE TRASTEVERE

. IN CENTRO SI VIAGGIA A RILENTO SUL LUNGOTEVERE TRA BOCCA DELLA VERITA’ E

PONTE CAVOUR IN DIREZIONE PONTE FLAMINIO.

SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO CON LA A24 IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI.

DA OGGI E FINO AL 9 AGOSTO, LAVORI, SU VIA LABICANA. CHIUSA LA CORSIA

LATERALE SINISTRA DEL TRATTO TRA PIAZZA DEL COLOSSEO E VIA PIETRO VERRI

VERSO VIA MERULANA, IL TRANSITO SARA’ A SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA

LUDOVICO MURATORI DA VIA FRANCESCO GIAMBULLARI A VIA PIETRO VERRI, E IN VIA

VERRI, DA VIA MURATORI A VIA LABICANA. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

AUTORE:

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma