Traffico Roma del 17-07-2019 ore 17:00
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BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
IN ZONA MARCONI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PIAZZALE EDISON
ALTRO INCIDENTE SU VIA DEI MONTI TIBURTINI ALL’ALTEZZA DI VIA GIAN BISTOLFI
UN TERZO INCIDENTE IN ZONA TRASTEVERE IN VIA SAN FRANCESCO A RIPA
ALL’ALTEZZA DI VIA NATALE DEL GRANDE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE
VIALE TRASTEVERE
. IN CENTRO SI VIAGGIA A RILENTO SUL LUNGOTEVERE TRA BOCCA DELLA VERITA’ E
PONTE CAVOUR IN DIREZIONE PONTE FLAMINIO.
SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO CON LA A24 IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI.
DA OGGI E FINO AL 9 AGOSTO, LAVORI, SU VIA LABICANA. CHIUSA LA CORSIA
LATERALE SINISTRA DEL TRATTO TRA PIAZZA DEL COLOSSEO E VIA PIETRO VERRI
VERSO VIA MERULANA, IL TRANSITO SARA’ A SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA
LUDOVICO MURATORI DA VIA FRANCESCO GIAMBULLARI A VIA PIETRO VERRI, E IN VIA
VERRI, DA VIA MURATORI A VIA LABICANA. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE:
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma