Traffico Roma del 17-07-2019 ore 17:30
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MOLTO INTENSO IL TRAFFICO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA,
FLAMINIA E SALARIA E ANCORA A PARTIRE DALL’USCITA NOMENTANA SINO ALLO
SVINCOLO LA RUSTICA.
NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DAL BIVIO PER LA ROMA
FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO TUSCOLANA.
DIFFICOLTÀ SULLA SALARIA DOVE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA L’AEROPORTO
DELL’URBE E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI RIETI.
CODE IN DIVERSI TRATTI DELLA TANGENZIALE, SOPRATTUTTO TRA VIALE DI TOR DI
QUINTO E LA SALARIA E A SEGUIRE NELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA DA
PONTE DELLE VALLI SINO AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.
TRAFFICO CONGESTIONATO AL CENTRO SUL LUNGOTEVERE TRA L’ISOLA TIBERINA E
PONTE UMBERTO.
CODE PER INCIDENTE IN VIA MAGNA GRECIA IN DIREZIONE DI PIAZZALE APPIO.
LUNGHE CODE SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI
OSTIA.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO
GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma