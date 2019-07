Traffico Roma del 17-07-2019 ore 18:00

MOLTO INTENSO IL TRAFFICO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA.

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA,

FLAMINIA E SALARIA E ANCORA A PARTIRE DALL’USCITA NOMENTANA SINO ALLO

SVINCOLO LA RUSTICA.

NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DAL BIVIO PER LA ROMA

FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO TUSCOLANA.

DIFFICOLTÀ SULLA SALARIA DOVE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA L’AEROPORTO

DELL’URBE E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI RIETI.

CODE IN DIVERSI TRATTI DELLA TANGENZIALE, SOPRATTUTTO TRA VIALE DI TOR DI

QUINTO E LA SALARIA E A SEGUIRE NELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA DA

PONTE DELLE VALLI SINO AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.

TRAFFICO CONGESTIONATO AL CENTRO SUL LUNGOTEVERE TRA L’ISOLA TIBERINA E

PONTE UMBERTO.

CODE PER INCIDENTE IN VIA MAGNA GRECIA IN DIREZIONE DI PIAZZALE APPIO.

LUNGHE CODE SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI

OSTIA.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE

GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.

