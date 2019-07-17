Traffico Roma del 17-07-2019 ore 18:30
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A SEGUITO DI UN INCENDIO SULLA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA, CHIUSO IL TRATTO TRA
FREGENE E TORRIMPIETRA VERSO CIVITAVECCHIA, ALL’ INTERNO IL TRAFFICO È
BLOCCATO E C’È FUMO CHE RIDUCE LA VISIBILITÀ. CHI È DIRETTO A NORD DEVE
USCIRE A FREGENE E PUÒ RIENTRARE IN AUTOSTRADA A TORRIMPIETRA. IN CORSO
L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
MOLTO INTENSO IL TRAFFICO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA,
FLAMINIA E SALARIA E ANCORA A PARTIRE DALL’USCITA NOMENTANA SINO ALLO
SVINCOLO LA RUSTICA.
NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DAL BIVIO PER LA ROMA
FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO TUSCOLANA.
NEI PRESSI DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI TRASTEVERE, RALLENTAMENTI E CODE,
IN VIA GIOVANNI VOLPATO, PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA
PORTUENSE
ALTRO INCIDENTE CON CODE IN PIAZZA PORTA SAN GIOVANNI
CODE IN DIVERSI TRATTI DELLA TANGENZIALE, SOPRATTUTTO TRA VIALE DI TOR DI
QUINTO E LA SALARIA E A SEGUIRE NELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA DA
PONTE DELLE VALLI SINO AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.
TRAFFICO CONGESTIONATO AL CENTRO SUL LUNGOTEVERE TRA L’ISOLA TIBERINA E
PONTE UMBERTO.
LUNGHE CODE SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI
OSTIA.
TRAFFICATA LA PONTINA, FILE DA TOR DE CENCI AL RACCORDO VERSO L’EUR; SI STA
IN CODA ANCHE VERSO POMEZIA, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E IL RACCORDO
ANULARE.
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma