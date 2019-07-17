Traffico Roma del 17-07-2019 ore 19:30
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MOLTO INTENSO IL TRAFFICO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA.
PROBLEMI SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA
INTERNA A PARTIRE DALL’USCITA NOMENTANA SINO ALLO SVINCOLO LA RUSTICA.
NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DAL BIVIO PER LA ROMA
FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO APPIA
CODE IN DIVERSI TRATTI DELLA TANGENZIALE, SOPRATTUTTO TRA VIALE DI TOR DI
QUINTO E LA SALARIA E A SEGUIRE NELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA DA
PONTE DELLE VALLI SINO AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.
LUNGHE CODE SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI
OSTIA. CODE ANCHE SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO POCO PRIMA
DI PRATICA DI MARE IN DIREZIONE DI LATINA.
LAVORI NOTTURNI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE. DALLE 21.00
CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA GLI SVINCOLI TRIONFALE E CASSIA IN DIREZIONE
SALARIA. PER LE PROVENIENZE DALL’AURELIA CI SARÀ USCITA OBBLIGATORIA ALLO
SVINCOLO TRIONFALE OTTAVIA, INGRESSO SUL RACCORDO TRAMITE LO SVINCOLO
CASSIA. LA RIAPERTURA GIOVEDÌ ALLE 6.00.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO
GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.
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AUTORE: STEFANO BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma