Traffico Roma del 17-07-2019 ore 19:30

MOLTO INTENSO IL TRAFFICO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA.

PROBLEMI SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA

INTERNA A PARTIRE DALL’USCITA NOMENTANA SINO ALLO SVINCOLO LA RUSTICA.

NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DAL BIVIO PER LA ROMA

FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO APPIA

CODE IN DIVERSI TRATTI DELLA TANGENZIALE, SOPRATTUTTO TRA VIALE DI TOR DI

QUINTO E LA SALARIA E A SEGUIRE NELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA DA

PONTE DELLE VALLI SINO AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.

LUNGHE CODE SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI

OSTIA. CODE ANCHE SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO POCO PRIMA

DI PRATICA DI MARE IN DIREZIONE DI LATINA.

LAVORI NOTTURNI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE. DALLE 21.00

CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA GLI SVINCOLI TRIONFALE E CASSIA IN DIREZIONE

SALARIA. PER LE PROVENIENZE DALL’AURELIA CI SARÀ USCITA OBBLIGATORIA ALLO

SVINCOLO TRIONFALE OTTAVIA, INGRESSO SUL RACCORDO TRAMITE LO SVINCOLO

CASSIA. LA RIAPERTURA GIOVEDÌ ALLE 6.00.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO

GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.

