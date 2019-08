Traffico Roma del 17-08-2019 ore 08:30

TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA

CAPITALE.

PER LAVORI DI PULITURA CHIUSO DALLE 07.00 ALLE 12.00 IL TRATTO DELLA

PANORAMICA COMPRESO TRA VIA TRIONFALE E PIAZZALE CLODIO, IN DIREZIONE DI

PIAZZA MAZZINI. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

CHIUSA PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII

TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLA

VIA SALARIA. RIAPERTURA PREVISTA PER IL 2 SETTEMBRE.

PER LAVORI NEL QUARTIERE TUSCOLANO CHIUSA VIA NOCERA UMBRA, TRA VIA NARNI E

VIA GUBBIO, IN DIREZIONE DI VIA TUSCOLANA. DEVIAZIONI ANCHE PER LA LOCALE

LINEA BUS 16.



TRASPORTI.

SERVIZIO METRO A INTERROTTO PER LAVORI FINO AL 19 AGOSTO TRA SAN GIOVANNI

E OTTAVIANO.

ATTIVO UN SERVIZIO BUS NAVETTA .



PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

AUTORE: PATRIZIA FERRARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma