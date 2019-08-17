Traffico Roma del 17-08-2019 ore 08:30
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TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA
CAPITALE.
PER LAVORI DI PULITURA CHIUSO DALLE 07.00 ALLE 12.00 IL TRATTO DELLA
PANORAMICA COMPRESO TRA VIA TRIONFALE E PIAZZALE CLODIO, IN DIREZIONE DI
PIAZZA MAZZINI. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
CHIUSA PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII
TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLA
VIA SALARIA. RIAPERTURA PREVISTA PER IL 2 SETTEMBRE.
PER LAVORI NEL QUARTIERE TUSCOLANO CHIUSA VIA NOCERA UMBRA, TRA VIA NARNI E
VIA GUBBIO, IN DIREZIONE DI VIA TUSCOLANA. DEVIAZIONI ANCHE PER LA LOCALE
LINEA BUS 16.
TRASPORTI.
SERVIZIO METRO A INTERROTTO PER LAVORI FINO AL 19 AGOSTO TRA SAN GIOVANNI
E OTTAVIANO.
ATTIVO UN SERVIZIO BUS NAVETTA .
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma