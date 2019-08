Traffico Roma del 17-08-2019 ore 09:30

RESTA SCORREVOLE IL TRAFFICO LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE.

NESSUN DISAGIO DA SEGNALARE ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL GRA E LE

CONSOLARI.



PER LAVORI DI PULITURA CHIUSO FINO ALLE 12.00 IL TRATTO DELLA PANORAMICA

COMPRESO TRA VIA TRIONFALE E PIAZZALE CLODIO, IN DIREZIONE DI PIAZZA

MAZZINI. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.





PROSEGUONO I LAVORI DI DEMOLIZIONE CON CHIUSURA SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA

TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA; TRAFFICO DEVIATO

SULLE COMPLANARI.

APERTE REGOLARMENTE LE GALLERIE DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA.









TRASPORTI.

SERVIZIO METRO A INTERROTTO PER LAVORI FINO AL 19 AGOSTO TRA SAN GIOVANNI

E OTTAVIANO.

ATTIVO UN SERVIZIO BUS NAVETTA .



PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

