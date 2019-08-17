Traffico Roma del 17-08-2019 ore 09:30
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RESTA SCORREVOLE IL TRAFFICO LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE.
NESSUN DISAGIO DA SEGNALARE ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL GRA E LE
CONSOLARI.
PER LAVORI DI PULITURA CHIUSO FINO ALLE 12.00 IL TRATTO DELLA PANORAMICA
COMPRESO TRA VIA TRIONFALE E PIAZZALE CLODIO, IN DIREZIONE DI PIAZZA
MAZZINI. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
PROSEGUONO I LAVORI DI DEMOLIZIONE CON CHIUSURA SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA
TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA; TRAFFICO DEVIATO
SULLE COMPLANARI.
APERTE REGOLARMENTE LE GALLERIE DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA.
TRASPORTI.
SERVIZIO METRO A INTERROTTO PER LAVORI FINO AL 19 AGOSTO TRA SAN GIOVANNI
E OTTAVIANO.
ATTIVO UN SERVIZIO BUS NAVETTA .
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma