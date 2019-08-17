Traffico Roma del 17-08-2019 ore 10:30
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TRAFFICO DECISAMENTE SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA
CAPITALE.
UNICA ECCEZIONE I RALLENTAMENTI SU VIA DI ROCCA CENCIA ALTEZZA INCROCIO CON
VIA MANDANICI PER LAVORI SULLE CONDUTTURE DELL’ACQUA.
SEGNALATO UN INCIDENTE SU VIA DELLA MOSCHEA ALTEZZA VIA DI PONTE SALARIO.
PRESTARE ATTENZIONE.
CHIUSO FINO ALLE 12.00 PER LAVORI DI PULITURA IL TRATTO DELLA PANORAMICA
COMPRESO TRA VIA TRIONFALE E PIAZZALE CLODIO, IN DIREZIONE DI PIAZZA
MAZZINI. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
SERVIZIO METRO A , LO RICORDIAMO, INTERROTTO PER LAVORI FINO AL 19 AGOSTO
TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO.
ATTIVO UN SERVIZIO BUS NAVETTA .
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma