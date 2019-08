Traffico Roma del 17-08-2019 ore 11:30

CODE PER UN VEICOLO FERMO IN PANNE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA LA

BARRRIERA DI ROMA SUD E MONTEPORZIO CATONE, IN DIREZIONE SUD, VERSO

NAPOLI.

RALLENTAMENTI IN CITTÀ A ROMA PER LAVORI SULLE CONDUTTURE DELL’ACQUA IN

VIA DI ROCCA CENCIA ALTEZZA INCROCIO CON VIA MANDANICI.

SEGNALATO UN INCIDENTE SU VIA DELLA MOSCHEA ALTEZZA VIA DI PONTE SALARIO.

PRESTARE ATTENZIONE.



CHIUSO FINO ALLE 12.00 PER LAVORI DI PULITURA IL TRATTO DELLA PANORAMICA

COMPRESO TRA VIA TRIONFALE E PIAZZALE CLODIO, IN DIREZIONE DI PIAZZA

MAZZINI. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.



AL TUSCOLANO CHIUSA PER LAVORI VIA NOCERA UMBRA, TRA VIA NARNI E VIA

GUBBIO, DIREZIONE VIA TUSCOLANA. DEVIAZIONI ANCHE PER LA LINEA BUS 16.







PROSEGUONO I ALVORI SULLA VIA SALARIA CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA VIA

DEI PRATI FISCALI E GRA. FREQUENTE LA FORMAZIONE DI RALLENTAMENTI NELLE ORE

DI MAGGIOR TRAFFICO.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

AUTORE: PATRIZIA FERRARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma