Traffico Roma del 17-08-2019 ore 11:30
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CODE PER UN VEICOLO FERMO IN PANNE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA LA
BARRRIERA DI ROMA SUD E MONTEPORZIO CATONE, IN DIREZIONE SUD, VERSO
NAPOLI.
RALLENTAMENTI IN CITTÀ A ROMA PER LAVORI SULLE CONDUTTURE DELL’ACQUA IN
VIA DI ROCCA CENCIA ALTEZZA INCROCIO CON VIA MANDANICI.
SEGNALATO UN INCIDENTE SU VIA DELLA MOSCHEA ALTEZZA VIA DI PONTE SALARIO.
PRESTARE ATTENZIONE.
CHIUSO FINO ALLE 12.00 PER LAVORI DI PULITURA IL TRATTO DELLA PANORAMICA
COMPRESO TRA VIA TRIONFALE E PIAZZALE CLODIO, IN DIREZIONE DI PIAZZA
MAZZINI. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
AL TUSCOLANO CHIUSA PER LAVORI VIA NOCERA UMBRA, TRA VIA NARNI E VIA
GUBBIO, DIREZIONE VIA TUSCOLANA. DEVIAZIONI ANCHE PER LA LINEA BUS 16.
PROSEGUONO I ALVORI SULLA VIA SALARIA CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA VIA
DEI PRATI FISCALI E GRA. FREQUENTE LA FORMAZIONE DI RALLENTAMENTI NELLE ORE
DI MAGGIOR TRAFFICO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma