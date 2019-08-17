Traffico Roma del 17-08-2019 ore 12:30
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CODE PER UN VEICOLO FERMO IN PANNE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA LA
BARRRIERA DI ROMA SUD E MONTEPORZIO CATONE, IN DIREZIONE SUD, VERSO
NAPOLI.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN CITTÀ SU VIA DEL MURO TORTO ALTEZZA VIALE
DEL GALOPPATOIO, DIREZIONE POLICLINICO.
SEGNALATO UN INCIDENTE ANCHE SU VIA DELLA MOSCHEA ALTEZZA VIA DI PONTE
SALARIO. PRESTARE ATTENZIONE.
AL TUSCOLANO CHIUSA PER LAVORI VIA NOCERA UMBRA, TRA VIA NARNI E VIA
GUBBIO, DIREZIONE VIA TUSCOLANA. DEVIAZIONI ANCHE PER LA LINEA BUS 16.
TRASPORTO PUBBLICO: SERVIZIO METRO A , LO RICORDIAMO, INTERROTTO PER
LAVORI FINO AL 19 AGOSTO TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO.
ATTIVO UN SERVIZIO BUS NAVETTA .
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma