Traffico Roma del 17-08-2019 ore 13:30

RIMOSSO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IL VEICOLO FERMO IN PANNE TRA LA

BARRRIERA DI ROMA SUD E MONTEPORZIO CATONE, IN DIREZIONE SUD, VERSO

NAPOLI. TRAFFICO TORNATO REGOLARE.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA D I

SANTA MARIA DEL SOCCORSO.

SEGNALATO UN VEICOLO IN FIAMME SU VIA CERNAIA ALTEZZA INCROCIO CON VIA

VOLTURNO. POSSIBILI RALLENTAMENTI.

PROSEGUONO I LAVORI SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST CON

CHIUSURA IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA; TRAFFICO DEVIATO SULLE

COMPLANARI.

REGOLARMENTE APERTE LE GALLERIE DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA.





TRASPORTO PUBBLICO: SERVIZIO METRO A , LO RICORDIAMO, INTERROTTO PER

LAVORI FINO AL 19 AGOSTO TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO.

ATTIVO UN SERVIZIO BUS NAVETTA .

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

