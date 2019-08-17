Traffico Roma del 17-08-2019 ore 13:30
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RIMOSSO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IL VEICOLO FERMO IN PANNE TRA LA
BARRRIERA DI ROMA SUD E MONTEPORZIO CATONE, IN DIREZIONE SUD, VERSO
NAPOLI. TRAFFICO TORNATO REGOLARE.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA D I
SANTA MARIA DEL SOCCORSO.
SEGNALATO UN VEICOLO IN FIAMME SU VIA CERNAIA ALTEZZA INCROCIO CON VIA
VOLTURNO. POSSIBILI RALLENTAMENTI.
PROSEGUONO I LAVORI SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST CON
CHIUSURA IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA; TRAFFICO DEVIATO SULLE
COMPLANARI.
REGOLARMENTE APERTE LE GALLERIE DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA.
TRASPORTO PUBBLICO: SERVIZIO METRO A , LO RICORDIAMO, INTERROTTO PER
LAVORI FINO AL 19 AGOSTO TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO.
ATTIVO UN SERVIZIO BUS NAVETTA .
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma