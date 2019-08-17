Traffico Roma del 17-08-2019 ore 17:30
Più informazioni su
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI IN
ENTRATA E USCITA DALLA CAPITALE.
SEGNALATO UN INCIDENTE SU VIA DELLA BORGHESIANA ALTEZZA VIA PRATOLUNGO
CASILINO CHE CAUSA RALLENTAMENTI.
ALTRO INCIDENTE SU VIALE DEI ROMAGNOLI SULLA VIA DEL MARE.
CHIUSA PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII
TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLA
VIA SALARIA. RIAPERTURA PREVISTA PER IL 2 SETTEMBRE.
PER LAVORI DI DEMOLIZIONE, INIZIATI LO SCORSO 5 AGOSTO, CHIUSO IL VECCHIO
TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA;
TRAFFICO DEVIATO SULLE COMPLANARI.
APERTE REGOLARMENTE LE GALLERIE DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA.
PER LAVORI NEL QUARTIERE TUSCOLANO CHIUSA VIA NOCERA UMBRA, TRA VIA NARNI E
VIA GUBBIO, IN DIREZIONE DI VIA TUSCOLANA. DEVIAZIONI ANCHE PER LA LOCALE
LINEA BUS 16.
TRASPORTO PUBBLICO
FINO AL 19 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA è
INTERROTTA TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO – SAN PIETRO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma