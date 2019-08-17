Traffico Roma del 17-08-2019 ore 19:30
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TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI IN
ENTRATA E USCITA DALLA CAPITALE.
CHIUSA PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII
TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLA
VIA SALARIA. RIAPERTURA PREVISTA PER IL 2 SETTEMBRE.
PER LAVORI DI DEMOLIZIONE, INIZIATI LO SCORSO 5 AGOSTO, CHIUSO IL VECCHIO
TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA;
TRAFFICO DEVIATO SULLE COMPLANARI.
APERTE REGOLARMENTE LE GALLERIE DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA.
PER LAVORI NEL QUARTIERE TUSCOLANO CHIUSA VIA NOCERA UMBRA, TRA VIA NARNI E
VIA GUBBIO, IN DIREZIONE DI VIA TUSCOLANA. DEVIAZIONI ANCHE PER LA LOCALE
LINEA BUS 16.
TRASPORTO PUBBLICO
FINO AL 19 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA è
INTERROTTA TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO – SAN PIETRO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma