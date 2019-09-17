Traffico Roma del 17-09-2019 ore 07:30
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CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA LE USCITE
CASILINA E APPIA MENTRE LUNGO L’ANELLO ESTERNO CODE ANCHE A CAUSA DI
LAVORI DALLA CASILINA ALLA NOMENTANA.
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO DA TOR CERVARA
ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
SI VIAGGIA A RILENTO SULLE ALTRE CONSOLARI SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO.
SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI
SULLA SALARIA CODE PER TRAFFICO E PER LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, PER
LAVORI TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST
SU QUEST’ULTIMA RALLENTAMENTI TRA SALARIA E CAMPI SPORTIVI VERSO LO
STADIO E LUNGO VIALE CASTRENSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
PER QUANTO RIGUARDA LE NOTIZIE LEGATE AL TRASPORTO PUBBLICO DISAGI PER CHI
VIAGGIA SULLA LINEA METRO A DOVE IL SERVIZIO E’ INTEROTTO E SOSTITUITO DA
BUS NELLE DUE DIREZIONI TRA CORNELIA E BATTISTINI A CAUSA DI UN GUASTO
TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE ALLA STAZIONE BATTISTINI
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma