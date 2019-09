Traffico Roma del 17-09-2019 ore 07:30

CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA LE USCITE

CASILINA E APPIA MENTRE LUNGO L’ANELLO ESTERNO CODE ANCHE A CAUSA DI

LAVORI DALLA CASILINA ALLA NOMENTANA.

SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO DA TOR CERVARA

ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

SI VIAGGIA A RILENTO SULLE ALTRE CONSOLARI SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO.

SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI

SULLA SALARIA CODE PER TRAFFICO E PER LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, PER

LAVORI TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST

SU QUEST’ULTIMA RALLENTAMENTI TRA SALARIA E CAMPI SPORTIVI VERSO LO

STADIO E LUNGO VIALE CASTRENSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

PER QUANTO RIGUARDA LE NOTIZIE LEGATE AL TRASPORTO PUBBLICO DISAGI PER CHI

VIAGGIA SULLA LINEA METRO A DOVE IL SERVIZIO E’ INTEROTTO E SOSTITUITO DA

BUS NELLE DUE DIREZIONI TRA CORNELIA E BATTISTINI A CAUSA DI UN GUASTO

TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE ALLA STAZIONE BATTISTINI

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma