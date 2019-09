Traffico Roma del 17-09-2019 ore 08:30

CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA LE USCITE

CASILINA E APPIA MENTRE LUNGO L’ANELLO ESTERNO CODE ANCHE A CAUSA DI

LAVORI DALL’APPIA ALLA TIBURTINA, SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI DA CASAL

DEL MARMO ALLA ROMA-FIUMICINO.

SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO DAL RACCORDO

ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA

DALLA CAPITALE

SULLA TANGENZIALE CODE TRA IL BIVIO CON LA A24 E VIALE DELLA MOSCHEA VERSO

LO STADIO E CODE A TRATTI DALLA TIBURTINA A VIA LA SPEZIA IN DIREZIONE SAN

GIOVANNI.



SI VIAGGIA A RILENTO SULLE ALTRE CONSOLARI SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO.

SULL’AURELIA E SULLA BOCCEA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO

SULLA FLAMINIA FINO A VIA DEI DUE PONTI

SULLA SALARIA CODE PER TRAFFICO E PER LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, PER

LAVORI TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST

SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI A TRATTI DAL RACCORDO A VIALE PALMIRO

TOGLIATTI. E SULLA PONTINA DA VIA DI DECIMA A VIALE OCEANO ATLANTICO.

PER QUANTO RIGUARDA LE NOTIZIE LEGATE AL TRASPORTO PUBBLICO E’ RIATTIVATO

IL SERVIZIO SULLA LINEA METRO A PRECEDENTEMENTE INTEROTTO E SOSTITUITO DA

BUS TRA CORNELIA E BATTISTINI. AL MOMENTO RESIDUI RITARDI.



MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma