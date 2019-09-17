Traffico Roma del 17-09-2019 ore 09:00
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CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA LE USCITE
CASILINA E APPIA MENTRE LUNGO L’ANELLO ESTERNO CODE ANCHE A CAUSA DI
LAVORI DALL’APPIA ALLA TIBURTINA, SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI DA CASAL
DEL MARMO ALLA ROMA-FIUMICINO.
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO DAL RACCORDO
ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA
DALLA CAPITALE
SULLA TANGENZIALE CODE TRA IL BIVIO CON LA A24 E VIALE DELLA MOSCHEA VERSO
LO STADIO E CODE A TRATTI DALLA TIBURTINA A VIA LA SPEZIA IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI.
SI VIAGGIA A RILENTO SULLE ALTRE CONSOLARI SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO.
SULL’AURELIA E SULLA BOCCEA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO
SULLA FLAMINIA FINO A VIA DEI DUE PONTI
SULLA SALARIA CODE PER TRAFFICO E PER LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, PER
LAVORI TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST
SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI A TRATTI DAL RACCORDO A VIALE PALMIRO
TOGLIATTI. E SULLA PONTINA DA VIA DI DECIMA A VIALE OCEANO ATLANTICO.
PER QUANTO RIGUARDA LE NOTIZIE LEGATE AL TRASPORTO PUBBLICO E’ RIATTIVATO
IL SERVIZIO SULLA LINEA METRO A PRECEDENTEMENTE INTEROTTO E SOSTITUITO DA
BUS TRA CORNELIA E BATTISTINI. AL MOMENTO RESIDUI RITARDI.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma