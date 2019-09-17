Traffico Roma del 17-09-2019 ore 10:00
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INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA
VERSO L’EUR.
CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA LE USCITE
CASILINA E COLOMBO MENTRE LUNGO L’ANELLO ESTERNO CODE A TRATTI DA VIA
CASAL DEL MARMO A VIA PONTINA ED ANCORA DALLA CASILINA AL BIVIO CON LA A24.
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO DAL RACCORDO
ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA
DALLA CAPITALE
DIVERSI GLI INCIDENTI IL PRIMO CON RALLENTAMENTI SULLA CIRCONVALLAZIONE
CASILINA PRIMA DI PIAZZALE PRENESTINO.
IL SECONDO SU VIA DI GROTTAPERFETTA ALLA MONTAGNOLA ALL’ALTEZZA DI VIA
DELLA FOTOGRAFIA ED IL TERZO SU VIA DI PONTE GALERIA ALL’ALTEZZA DI VIA
DELLA PISANA. ANCORA UNO ZONA CIRPO SU VIA ANASTASIO II IN PROSSIMITA DI
VIALE DEGLI AMMIRAGLI ED UNO SEGNALATO ALLE PORTE DI ROMA IN VIA CASILINA
ALL’ALTEZZA DEL CAVALCAVIA DI TOR BELLA MONACA
LAVORI DI SCAVO SUL LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA RIDUZIONE DI
CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MUSICA ALL’INTERSEZIONE CON VIA
MORRA DI LAVRIANO, VERSO PIAZZALE MARESCIALLO GIARDINO;
E RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA SU VIA MORRA DI LAVRIANO DAL LUNGOTEVERE
MARESCIALLO CADORNA FINO VIA DEI GLADIATORI.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma