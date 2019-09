Traffico Roma del 17-09-2019 ore 11:30

CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA LE USCITE

PRENESTINA E APPIA MENTRE LUNGO L’ANELLO ESTERNO ALTRE CODE PER

INCIDENTE TRA LA SALARIA E LA CASSIA

SI VIAGGIA A RILENTO SULLA FLAMINIA FINO A VIA DEI DUE PONTI

SULLA SALARIA CODE PER TRAFFICO E PER LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, PER

LAVORI TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST

DUE GLI INCIDENTI IL PRIMO CON RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA

ALL’INTERSEZIONE CON VIA ANGELO BERARDI E SI STA IN CODA SULLA VIA APPIA

CON RALLENTAMENTI TRA VIA DI CASAL ROTONDO E LO SVINCOLO DI CIAMPINO VERSO

FUORI ROMA.

SU VIALE FALCONE E BORSELLINO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE CLODIO PER LA

PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA DIREZIONE

TRIONFALE.MENTRE RIAPERTO IN DIREZIONE DI PIAZZALE CLODIO

SUL FRONTE DEI TRASPORTI SERVIZIO FERROVIARIO SOSPESO

SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE: FRA TERMINI E CENTOCELLE

A CAUSA DI UN INCIDENTE SUI BINARI TRA VEICOLI PRIVATI COME GIA’ DETTO

PRIMA, SULLA CASILINA ALTEZZA FERMATA BERARDI

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma