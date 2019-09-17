Traffico Roma del 17-09-2019 ore 11:30
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CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA LE USCITE
PRENESTINA E APPIA MENTRE LUNGO L’ANELLO ESTERNO ALTRE CODE PER
INCIDENTE TRA LA SALARIA E LA CASSIA
SI VIAGGIA A RILENTO SULLA FLAMINIA FINO A VIA DEI DUE PONTI
SULLA SALARIA CODE PER TRAFFICO E PER LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, PER
LAVORI TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST
DUE GLI INCIDENTI IL PRIMO CON RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA
ALL’INTERSEZIONE CON VIA ANGELO BERARDI E SI STA IN CODA SULLA VIA APPIA
CON RALLENTAMENTI TRA VIA DI CASAL ROTONDO E LO SVINCOLO DI CIAMPINO VERSO
FUORI ROMA.
SU VIALE FALCONE E BORSELLINO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE CLODIO PER LA
PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA DIREZIONE
TRIONFALE.MENTRE RIAPERTO IN DIREZIONE DI PIAZZALE CLODIO
SUL FRONTE DEI TRASPORTI SERVIZIO FERROVIARIO SOSPESO
SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE: FRA TERMINI E CENTOCELLE
A CAUSA DI UN INCIDENTE SUI BINARI TRA VEICOLI PRIVATI COME GIA’ DETTO
PRIMA, SULLA CASILINA ALTEZZA FERMATA BERARDI
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma