Traffico Roma del 17-09-2019 ore 13:30
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RALLENTAMENTI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DECIMA VERSO IL CENTRO.
IN CITTA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE
AFRICA E VIALE ASIA SEMPRE VERSO IL CENTRO.
RALLENTAMENTI A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST DAL BIVIO CON LA A24 A VIA LA
SPEZIA VERSO S.GIOVANNI.
NEL QUARTIERE DON BOSCO MANIFESTAZIONE RICCA DI EVENTI IL 19 SETTEMBRE IN
PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO,
A PARTIRE DALLE 21 DI STASERA E FINO A CESSATE ESIGENZE DEL 20 SETTEMBRE
SARANNO DISPOSTE MISURE ALLA VIABILITA’. I DIVIETI DI TRANSITO E DI
FERMATA RIGUARDERANNO PIAZZA S.GIOVANNI BOSCO, E VIALE NOBILIORE.
LAVORI DI SCAVO SUL LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA RIDUZIONE DI
CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MUSICA ALL’INTERSEZIONE CON VIA
MORRA DI LAVRIANO, VERSO PIAZZALE MARESCIALLO GIARDINO;
E RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA SU VIA MORRA DI LAVRIANO DAL LUNGOTEVERE
MARESCIALLO CADORNA FINO VIA DEI GLADIATORI.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma