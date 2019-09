Traffico Roma del 17-09-2019 ore 14:30

RALLENTAMENTI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DECIMA VERSO IL CENTRO.

IN CITTA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE

AFRICA E VIALE ASIA SEMPRE VERSO IL CENTRO.

RALLENTAMENTI A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST DAL BIVIO CON LA A24 A VIA LA

SPEZIA VERSO S.GIOVANNI.

NEL QUARTIERE DON BOSCO MANIFESTAZIONE RICCA DI EVENTI IL 19 SETTEMBRE IN

PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO,

A PARTIRE DALLE 21 DI STASERA E FINO A CESSATE ESIGENZE DEL 20 SETTEMBRE

SARANNO DISPOSTE MISURE ALLA VIABILITA’. I DIVIETI DI TRANSITO E DI

FERMATA RIGUARDERANNO PIAZZA S.GIOVANNI BOSCO, E VIALE NOBILIORE.

LAVORI DI SCAVO SUL LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA RIDUZIONE DI

CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MUSICA ALL’INTERSEZIONE CON VIA

MORRA DI LAVRIANO, VERSO PIAZZALE MARESCIALLO GIARDINO;

E RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA SU VIA MORRA DI LAVRIANO DAL LUNGOTEVERE

MARESCIALLO CADORNA FINO VIA DEI GLADIATORI.

