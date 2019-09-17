Traffico Roma del 17-09-2019 ore 15:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA
DALLA LAURENTINA ALL’APPIA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO
TRA LA CENTRALE DEL LATTE E IL BIVIO PER LA A24.
PRUDENZA SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO PERCHÈ CI SONO DIFFICOLTÀ A CAUSA
DELLA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA DA FIUMICINO ALL’AEROPORTO VERSO IL GRA.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST, TRA IL TRATTO
URBANO DELLA ROMA-TERAMO E VIA DEI MONTI TIBURTINI IN ENTRAMBE LE
DIREZIONI.
A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO, CODE A TRATTI SU VIA SALARIA, TRA VIA DI VILLA
SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI IN TUTT’E DUE I SENSI DI MARCIA.
SI VIAGGIA RALLENTATI PER IL TRAFFICO INTENSO SU VIA CASSIA, TRA IL
RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI IN USCITA DALLA CITTÀ E VERSO IL
CENTRO.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma