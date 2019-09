Traffico Roma del 17-09-2019 ore 16:30

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA

DALLA LAURENTINA ALL’APPIA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO

TRA LA CENTRALE DEL LATTE E IL BIVIO PER LA A24.

PRUDENZA SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO PERCHÈ CI SONO DIFFICOLTÀ A CAUSA

DELLA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA DA FIUMICINO ALL’AEROPORTO VERSO IL GRA.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST, TRA IL TRATTO

URBANO DELLA ROMA-TERAMO E VIA DEI MONTI TIBURTINI IN ENTRAMBE LE

DIREZIONI.

A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO, CODE A TRATTI SU VIA SALARIA, TRA VIA DI VILLA

SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI IN TUTT’E DUE I SENSI DI MARCIA.

SI VIAGGIA RALLENTATI PER IL TRAFFICO INTENSO SU VIA CASSIA, TRA IL

RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI IN USCITA DALLA CITTÀ E VERSO IL

CENTRO.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma