Traffico Roma del 17-09-2019 ore 17:30

UN INCIDENTE PROVOCA CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA

VIA PONTINA E TUSCOLANA.

IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI SEGNALATI

TRA FLAMINIA E SALARIA, DA BUFALOTTA ALLO SVINCOLO DELLA ROMA L’AQUILA E

TRA CASILINA E TUSCOLANA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI VERSO

IL RACCORDO ANULARE

AL PORTUENSE CHIUSA PER UN INCENDIO VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA TRA VIA

DELLA MAGLIANA E VIA PORTUENSE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SUL POSTO POLIZIA

LOCALE E VIGILI DEL FUOCO PER LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DEL ROGO

DIFFICOLTA DI CIRCOLAZIONE DOVUTI ALLA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA

IN VIA DEL QUARTACCIO NEI PRESSI DI VIA MONTE DELLA CAPANNA

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE:

IN VIA MERULANA ALTEZZA DI LARGO LEOPARDI;

AL TRIESTE, IN VIALE ERITREA NEI PRESSI DI VIA SIRTE E IN VIALE CATSRENSE

ALL’ALTEZZA DI VIA CALTAGIRONE.

