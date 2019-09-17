Traffico Roma del 17-09-2019 ore 17:30
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UN INCIDENTE PROVOCA CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
VIA PONTINA E TUSCOLANA.
IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI SEGNALATI
TRA FLAMINIA E SALARIA, DA BUFALOTTA ALLO SVINCOLO DELLA ROMA L’AQUILA E
TRA CASILINA E TUSCOLANA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI VERSO
IL RACCORDO ANULARE
AL PORTUENSE CHIUSA PER UN INCENDIO VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA TRA VIA
DELLA MAGLIANA E VIA PORTUENSE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SUL POSTO POLIZIA
LOCALE E VIGILI DEL FUOCO PER LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DEL ROGO
DIFFICOLTA DI CIRCOLAZIONE DOVUTI ALLA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA
IN VIA DEL QUARTACCIO NEI PRESSI DI VIA MONTE DELLA CAPANNA
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE:
IN VIA MERULANA ALTEZZA DI LARGO LEOPARDI;
AL TRIESTE, IN VIALE ERITREA NEI PRESSI DI VIA SIRTE E IN VIALE CATSRENSE
ALL’ALTEZZA DI VIA CALTAGIRONE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma