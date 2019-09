Traffico Roma del 17-09-2019 ore 18:30

TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CON CODE A

TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E VIA TUSCOLANA

IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E DA VIA NOMENTANA A VIA

PRENESTINA

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENITNI E IL RACCORDO ANULARE

IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA NUOVA CON RALLENTAMENTI DA CORSO DI FRANCIA AL

RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI ROMA

SULLA TANGENZIALE EST CODE DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA SALARIA, TRA

TIBURTINA – PORTONACCIO E LO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA E DA LARGO

PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI

AL PORTUENSE CHIUSA PER UN INCENDIO VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA TRA VIA

DELLA MAGLIANA E VIA PORTUENSE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SUL POSTO POLIZIA

LOCALE E VIGILI DEL FUOCO PER LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DEL ROGO

SULLA CRISTOFORO COLOMBO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO NEI PRESSI

DELL’INCROCIO CON VIA LAURENTINA IN DIREZIONE OSTIA, PROSEGUENDO CODE DA

VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE.

A BORGHESIANA TRAFICO RALLENTATO PER INCIDENTE SULLA VIA CASILINA TRA VIA

SICULIANA E VIA LICATA

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

———————–

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma