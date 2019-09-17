Traffico Roma del 17-09-2019 ore 18:30
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TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CON CODE A
TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E VIA TUSCOLANA
IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E DA VIA NOMENTANA A VIA
PRENESTINA
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENITNI E IL RACCORDO ANULARE
IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA NUOVA CON RALLENTAMENTI DA CORSO DI FRANCIA AL
RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI ROMA
SULLA TANGENZIALE EST CODE DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA SALARIA, TRA
TIBURTINA – PORTONACCIO E LO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA E DA LARGO
PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
AL PORTUENSE CHIUSA PER UN INCENDIO VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA TRA VIA
DELLA MAGLIANA E VIA PORTUENSE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SUL POSTO POLIZIA
LOCALE E VIGILI DEL FUOCO PER LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DEL ROGO
SULLA CRISTOFORO COLOMBO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO NEI PRESSI
DELL’INCROCIO CON VIA LAURENTINA IN DIREZIONE OSTIA, PROSEGUENDO CODE DA
VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE.
A BORGHESIANA TRAFICO RALLENTATO PER INCIDENTE SULLA VIA CASILINA TRA VIA
SICULIANA E VIA LICATA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma