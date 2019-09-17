Traffico Roma del 17-09-2019 ore 19:30
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TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CON CODE A
TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E VIA TUSCOLANA
IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E DA VIA NOMENTANA A VIA
PRENESTINA
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENITNI E IL RACCORDO ANULARE
IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
A ROMA NORD TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA NUOVA CON RALLENTAMENTI DA CORSO DI
FRANCIA AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI ROMA
SULLA TANGENZIALE EST CODE DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA SALARIA, TRA
TIBURTINA – PORTONACCIO E LO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA E DA LARGO
PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
IN DIREZIONE OPPOSTA CODE TRA VIA TIBURTINA E VIA NOMENTANA E DALLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA DELLA PINETA SACCHETTI
AL PORTUENSE RIAPERTA AL TRAFFICO VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA IN
PRECEDENZA CHIUSA TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA PORTUENSE IN ENTRAMBE LE
DIREZIONI PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DI UN INCENDIO
AL QUARTIERE AURELIO UN INCIDENTE IN PIAZZA PIO XI PROVOCA RALLENTAMENTI E
RIPERCUSSIONI IN VIA GREGORIO VII A PARTIRE DA VIA DI PORTA CALLEGGERI
DIREZIONE AURELIA
ALTRO INCIDENTE A MONTESACRO NEI PRESSI DI PIAZZA PIER CARLO TALENTI
ALL’INCROCIO CON VIA UGO OJETTI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma