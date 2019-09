Traffico Roma del 17-09-2019 ore 20:00

TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CON CODE A

TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E VIA TUSCOLANA

IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E DA VIA NOMENTANA A VIA

PRENESTINA

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENITNI E IL RACCORDO ANULARE

IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

A ROMA NORD TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA NUOVA CON RALLENTAMENTI DA CORSO DI

FRANCIA AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI ROMA

SULLA TANGENZIALE EST CODE DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA SALARIA, TRA

TIBURTINA – PORTONACCIO E LO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA E DA LARGO

PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI

IN DIREZIONE OPPOSTA CODE TRA VIA TIBURTINA E VIA NOMENTANA E DALLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA DELLA PINETA SACCHETTI

AL PORTUENSE RIAPERTA AL TRAFFICO VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA IN

PRECEDENZA CHIUSA TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA PORTUENSE IN ENTRAMBE LE

DIREZIONI PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DI UN INCENDIO

AL QUARTIERE AURELIO UN INCIDENTE IN PIAZZA PIO XI PROVOCA RALLENTAMENTI E

RIPERCUSSIONI IN VIA GREGORIO VII A PARTIRE DA VIA DI PORTA CALLEGGERI

DIREZIONE AURELIA

ALTRO INCIDENTE A MONTESACRO NEI PRESSI DI PIAZZA PIER CARLO TALENTI

ALL’INCROCIO CON VIA UGO OJETTI

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma