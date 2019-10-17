Traffico Roma del 17-10-2019 ore 07:30
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SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA VIA PRENESTINA E VIA
ARDEATINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, TRA IL
RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.
SULLA DIRAMAZIONE PER NAPOLI, 1 KM DI CODA TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO
ANULARE, VERSO ROMA.
IN INGRESSO A ROMA, IL TRAFFICO È INTENSO SULLE CONSOLARI.
UN INCIDENTE SI REGISTRA SULLA VIA SALARIA, CODE IN AUMENTO TRA VILLA SPADA
E L’AEROPORTO DELL’URBE, IN DIREZIONE CENTRO.
TRAFFICATA ANCHE VIA FLAMINIA NUOVA, FILE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI
DUE PONTI.
SULLA VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO E CODE A TRATTI TRA IL BIVIO PER LA
BRACCIANENSE E VIA DI GROTTAROSSA, VERSO IL CENTRO.
LUNGO VIA PONTINA, RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, E TRA
SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO, SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO CITTÀ.
IN CITTÀ CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI E VIALE
CASTRENSE, VERSO SAN GIOVANNI, E TRA VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI, VERSO LO STADIO OLIMPICO.
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AUTORE: RICCOMI MARINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma