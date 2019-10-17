Traffico Roma del 17-10-2019 ore 08:00
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SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA VIA PRENESTINA E VIA
ARDEATINA.
LUNGO L’ANELLO ESTERNO, CODE A TRATTI TRA VIA PRENESTINA E VIA NOMENTANA.
E ANCORA TRA VIA CASSIA E LA ROMA FIUMICINO.
CODE ANCHE SU QUEST’ULTIMA, PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DELLA MAGLIANA E
VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, TRA IL
RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.
DIFFICOLTÀ ANCHE LUNGO LA TANGENZIALE EST, CODE TRA IL BIVIO PER LA A24 E
VIALE CASTRENSE, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, E TRA VIA DELLE VALLI E VIA DEI
CAMPI SPORTIVI, VERSO LO STADIO OLIMPICO.
IN INGRESSO A ROMA, IL TRAFFICO È INTENSO SULLE CONSOLARI.
UN INCIDENTE SI REGISTRA SULLA VIA SALARIA, CODE IN AUMENTO TRA VILLA SPADA
E L’AEROPORTO DELL’URBE, IN DIREZIONE CENTRO.
INCOLONNATO IL TRAFFICO ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA, FILE TRA LABARO E VIA
DEI DUE PONTI.
SULLA VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO E CODE A TRATTI TRA IL BIVIO PER LA
BRACCIANENSE E VIA DI GROTTAROSSA, VERSO IL CENTRO.
E CODE, ANCHE SU VIA AURELIA, TRA VIA DEL CASAL LUMBROSO E LA
CIRCONVALLAZIONE CORNELIA.
LUNGO VIA PONTINA, RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, E CODE TRA
SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO, SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO CITTÀ.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma