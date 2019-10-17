Traffico Roma del 17-10-2019 ore 09:00
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SUL RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULL’INTERO ANELLO.
MAGGIORI DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA,
DOVE È AVVENUTO DA POCO ANCHE UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER
VIA APPIA, ED IN CARREGGIATA ESTERNA, DOVE SI REGISTRANO CODE A TRATTI, TRA
VIA CASSIA E LA VIA DEL MARE.
INCOLONNAMENTI, LUNGO LA ROMA FIUMICINO, TRA IL BIVIO PER IL RACCORDO
ANUARE E VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, TRA IL
RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.
DIFFICOLTÀ ANCHE LUNGO LA TANGENZIALE EST, CODE TRA LARGO SETTIMIO
PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, E TRA VIA DELLE
VALLI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, VERSO LO STADIO OLIMPICO.
TRAFFICO ANCORA INTENSO SULLE CONSOLARI, IN INGRESSO A ROMA.
FILE, SULLA VIA SALARIA, TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE.
INCOLONNAMENTI SU VIA FLAMINIA NUOVA, TRA LABARO E VIA DI TOR DI QUINTO.
CONGESTIOONATO IL TRAFFICO SU VIA CASSIA, CODE A TRATTI TRA OLGIATA E VIA
ORIOLO ROMANO, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
E CODE, ANCHE SU VIA AURELIA, TRA IL RACCORDO ANULARE E LA CIRCONVALLAZIONE
CORNELIA.
LUNGO VIA PONTINA, TRAFFICO INCOLONNATO TRA TOR DE’ CENCI E VIALE
DELL’OCEANO ATLANTICO, SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO CITTÀ.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: RICCOMI MARINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma