Traffico Roma del 17-10-2019 ore 09:30

ANCORA DIFFICILE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE.

LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, CODE A RATTI TRA LA DIRAMAZIONE PER FIRENZE E

VIA TIBURTINA, TRA VIA CASILINA E LA ROMA FIUMICINO, ED ANCORA

RALLENTAMENTI TRA VIA CASSIA E CASTEL GIUBILEO.

SULLA CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI TRA VIA AURELIA E VIA PONTINA E

TRA VIA PRENESTINA E VIA NOMENTANA.

INCOLONNAMENTI, LUNGO LA ROMA FIUMICINO, TRA IL BIVIO PER IL RACCORDO

ANUARE E VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, TRA IL

RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.

DIFFICOLTÀ ANCHE LUNGO LA TANGENZIALE EST, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO A

TRATTI TRA VIA TIBURTINA E VIALE CASTRENSE, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, E

TRA IL BIVIO PER LA A24 E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, VERSO LO STADIO OLIMPICO.

IN ZONA OTTAVIA, INCIDENTE SU VIA CASAL DEL MARMO, IN PROSSIMITà DI VIA

LORENZO PANCIATICHI.

UN SECONDO INCIDENTE, IN ZONA CASTRO PRETORIO, CODE LUNGO VIA SAN MARTINO

DELLA BATTAGLIA.

IN CENTRO, CHIUSA AL TRANSITO, VIA SAN PIO X, PER ACCERTAMENTI TECNICI, IN

DIREZIONE LUNGOTEVERE.

A CASAL PALOCCO, CHIUSA VIA DEI PESCATORI, PER DISSSESTO DEL MANTO

STRADALE, TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI CASAL PALOCCO, IN DIREZIONE

OSTIA

———————–

AUTORE: RICCOMI MARINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma