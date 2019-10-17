Traffico Roma del 17-10-2019 ore 10:00
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SUL RACCORDO ANULARE, INCOLONNAMENTI DOVUTI AD UN INCIDENTE, LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA CASILINA E CENTRALE DEL LATTE. RALLENTAMENTI
ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA OPPOSTA, PER CURIOSI.
FILE PER TRAFFICO INTENSO SEMPRE IN ESTERNA, TRA PARCO DE’ MEDICI E LA VIA
DEL MARE.
ANCORA DIFFICILE LA SITUAZIONE, LUNGO LA ROMA FIUMICINO, CODE, TRA IL BIVIO
PER IL RACCORDO ANUARE E VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI TRA VIA FIORENTINI E LA
TANGENZIALE EST, VERSO ROMA E TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI ED IL RACCORDO
ANULARE, IN DIREZIONE TIVOLI.
DIFFICOLTÀ ANCHE LUNGO LA TANGENZIALE EST, CODE A TRATTI, TRA IL BIVIO PER
LA A24 E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, VERSO LO STADIO OLIMPICO.
DIVERSI GLI INCIDENTI IN CITTÀ.
IN VIA MATTIA BATTISTINI, CODE IN PROSSIMITÀ DI VIA BOCCEA, IN DIREZIONE
VIA DELLA PINETA SACCHETTI.
UN SECONDO INCIDENTE, IN ZONA CASTRO PRETORIO, CODE LUNGO VIA SAN MARTINO
DELLA BATTAGLIA.
IN CENTRO, CHIUSA AL TRANSITO, VIA SAN PIO X, PER ACCERTAMENTI TECNICI, IN
DIREZIONE LUNGOTEVERE.
A CASAL PALOCCO, CHIUSA VIA DEI PESCATORI, PER DISSSESTO DEL MANTO
STRADALE, TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI CASAL PALOCCO, IN DIREZIONE
OSTIA
PROSEGUONO I LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE
EST, DA OGGI E FINO AL 16 FEBBRAIO 2020, DISPOSTE NUOVE DISCIPLINE DI
TRAFFICO NELLA ZONA ADIACENTE LA STAZIONE TIBURTINA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma