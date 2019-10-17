Traffico Roma del 17-10-2019 ore 11:30
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IN CITTÀ, ANCORA CODE LUNGO LA TANGENZIALE EST PER UN PRECEDENTE INCIDENTE,
CODE A TRATTI TRA VIA NOMENTANA E CORSO DI FRANCIA, VERSO LO STADIO
OLIMMPICO.
A NORD DELLA CAPITALE, SULLA FLAMINIA IL TRAFFICO È RALLENTATO ANCHE PER
LAVORI IN CORSO, TRA VIA CASSIA E VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREZIONE RACCORDO
ANULARE E TRA IL RACCORDO E CORSO DI FRANCIA, VERSO IL CENTRO.
FILE ANCHE LUNGO VIA SALARIA, TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE
EST, IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA
NEL QUARTIERE PRIMAVALLE, INCIDENTE IN VIA MATTIA BATTISTINI, CODE IN
PROSSIMITÀ DI VIA BOCCEA, IN DIREZIONE VIA DELLA PINETA SACCHETTI.
UN ALTRO INCIDENTE IN ZONA FORO ITALICO, SU LUNGOTEERE MARESCIALLO DIAZ, IN
PROSSIMITÀ DELL’OBELISCO.
IN CENTRO, CHIUSA AL TRANSITO, VIA SAN PIO X, PER ACCERTAMENTI TECNICI, IN
DIREZIONE LUNGOTEVERE.
A CASAL PALOCCO, CHIUSA VIA DEI PESCATORI, PER DISSSESTO DEL MANTO
STRADALE, TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI CASAL PALOCCO, IN DIREZIONE
OSTIA
PROSEGUONO I LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE
EST, DA OGGI E FINO AL 16 FEBBRAIO 2020, DISPOSTE NUOVE DISCIPLINE DI
TRAFFICO, NELLA ZONA ADIACENTE LA STAZIONE TIBURTINA.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
RICORDIAMO CHE ANCHE QUESTA NOTTE SARÀ CHIUSO LO SVINCOLO DELLA TANGENZIALE
EST A24 ROMA TERAMO, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, DALLE 23.00 ALLE 6.00.
PER CHI PROVIENE DALLA A24 OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA, DIREZIONE OLIMPICO.
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AUTORE: RICCOMI MARINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma