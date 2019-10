Traffico Roma del 17-10-2019 ore 11:30

IN CITTÀ, ANCORA CODE LUNGO LA TANGENZIALE EST PER UN PRECEDENTE INCIDENTE,

CODE A TRATTI TRA VIA NOMENTANA E CORSO DI FRANCIA, VERSO LO STADIO

OLIMMPICO.

A NORD DELLA CAPITALE, SULLA FLAMINIA IL TRAFFICO È RALLENTATO ANCHE PER

LAVORI IN CORSO, TRA VIA CASSIA E VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREZIONE RACCORDO

ANULARE E TRA IL RACCORDO E CORSO DI FRANCIA, VERSO IL CENTRO.

FILE ANCHE LUNGO VIA SALARIA, TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE

EST, IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA

NEL QUARTIERE PRIMAVALLE, INCIDENTE IN VIA MATTIA BATTISTINI, CODE IN

PROSSIMITÀ DI VIA BOCCEA, IN DIREZIONE VIA DELLA PINETA SACCHETTI.

UN ALTRO INCIDENTE IN ZONA FORO ITALICO, SU LUNGOTEERE MARESCIALLO DIAZ, IN

PROSSIMITÀ DELL’OBELISCO.

IN CENTRO, CHIUSA AL TRANSITO, VIA SAN PIO X, PER ACCERTAMENTI TECNICI, IN

DIREZIONE LUNGOTEVERE.

A CASAL PALOCCO, CHIUSA VIA DEI PESCATORI, PER DISSSESTO DEL MANTO

STRADALE, TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI CASAL PALOCCO, IN DIREZIONE

OSTIA

PROSEGUONO I LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE

EST, DA OGGI E FINO AL 16 FEBBRAIO 2020, DISPOSTE NUOVE DISCIPLINE DI

TRAFFICO, NELLA ZONA ADIACENTE LA STAZIONE TIBURTINA.

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

RICORDIAMO CHE ANCHE QUESTA NOTTE SARÀ CHIUSO LO SVINCOLO DELLA TANGENZIALE

EST A24 ROMA TERAMO, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, DALLE 23.00 ALLE 6.00.

PER CHI PROVIENE DALLA A24 OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA, DIREZIONE OLIMPICO.

AUTORE: RICCOMI MARINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma