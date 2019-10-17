Traffico Roma del 17-10-2019 ore 14:30
Più informazioni su
INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, TRA VIA DI TOR BELLA MONACA E VIA
TIBURTINA, CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA
PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.
E INCOLONNAMENTI, TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE, VERSO
TIVOLI.
LUNGO VIA FLAMINIA, INCOLONNATO IL TRAFFICO PER LAVORI, TRA CORSO DI
FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.
IN CITTÀ, INCIDENTE SU VIA GUGLIELMO MARCONI, IN PROSSIMITÀ DI PIAZZALE
DELLA RADIO, CODE IN DIREZIONE LUNGOTEVERE.
UN ALTRO INCIDENTE NEL QUARTIERE OSTIENSE, IN VIA DEL VALCO DI SAN PAOLO,
IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO CON VIA OSTIENSE.
IN CENTRO, CHIUSA AL TRANSITO, VIA SAN PIO X, PER ACCERTAMENTI TECNICI, TRA
BORGO SANTO SPIRITO E LUNGOTEVERE IN SASSIA, VERSO LUNGOTEVERE.
PROSEGUONO I LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE
EST, DA OGGI E FINO AL 16 FEBBRAIO 2020, DISPOSTE NUOVE DISCIPLINE DI
TRAFFICO, NELLA ZONA ADIACENTE LA STAZIONE TIBURTINA.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
RICORDIAMO CHE ANCHE QUESTA NOTTE SARÀ CHIUSO LO SVINCOLO DELLA TANGENZIALE
EST A24 ROMA TERAMO, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, DALLE 23.00 ALLE 6.00.
PER CHI PROVIENE DALLA A24 OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA, DIREZIONE OLIMPICO.
DA DOMANI LA STAZIONE DELLA METRO A BALDO DEGLI UBALDI SARÀ CHIUSA PER
LAVORI DI REVISIONE SUGLI IMPIANTI, I TRENI TRANSITERANNO SENZA EFFETTUARE
LA FERMATA.
LA RIAPERTURA È PROGRAMMATA FRA TRE MESI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
———————–
AUTORE: RICCOMI MARINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma