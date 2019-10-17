Traffico Roma del 17-10-2019 ore 17:00
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DISAGI IN VIA FLAMINIA, PER UN INCIDENTE LA STRADA E’ TEMPORANEAMENTE
CHIUSA TRA CORSO DI FRANCIA E VIA ANTONIO SERRA IN ENTRAMBI I SENSI DI
MARCIA. PROSEGUENDO SULLA VIA FLAMINIA INCOLONNAMENTI DA VIA VALDAGNO AL
RACCORDO ANULARE, QUI A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN CANTIERE
ALTRO INCIDENTE CON CODE IN VIA CASSIA IN PROSSIMITA’DI VIA BARBARANO
ROMANO
PROBLEMI N VIA TUSCOLANA PER UN INCIDENTE NEI PRESSI DI VIA OPIMIANI
CODE PER UN INCIDENTE ANCHE IN VIALE MANZONI ALL’INCROCIO CON VIA CONTE
VERDE
PER L’INTENSO TRAFFICO INCOLONNAMENTI SULL’INTERO TRATTO DI VIA DEL FORO
ITALICO VERSO VIA SALARIA. PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE VERSO SAN
GIOVANNI CODE TRA VIA DE MONTI TIBURTINI E L’USCITA PER LA A24
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE
FIUMICINO ROMANINA, ; sull’anello interno code tra gli svincoli cassia
salaria QUI A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE e più avanti code per
traffico tra le uscite nomentana-la rustica
SULLA VIA COLOMBO CODE PER UN INCIDENTE ALTEZZA VIALE DELL’UMANESIMO E
PIU’ AVANTI INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO DA VIA DEL RISARO A VIA DI ACILIA
VERSO OSTIA
PROSEGUONO I LAVORI SULLA METRO B, FINO AL 7 DICEMBRE DALLE 21 A FINE
SERVIZIO BUS AL POSTO DEI TRENI NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA
PER LAVORI. DA VENERDÌ 18 OTTOBRE, SULLA METRO A RESTERÀ CHIUSA PER CIRCA 3
MESI LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI IN ALTERNATIVA SI POTRANNO UTILIZZARE
LE STAZIONI DI CORNELIA E VALLE AURELIA
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma