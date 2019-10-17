Traffico Roma del 17-10-2019 ore 17:30
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DISAGI IN VIA AURELIA ANTICA PER UN INCIDENTE ALTEZZA LARGO DON LUIGI
GUANELLA
ALTRO INCIDENTE CON CODE IN VIA APPUA NUOVA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL
QUADRARO
PROBLEMI ANCHE IN VIA COLOMBO PER UN INCIDENTE NEI PRESSI DI VIALE
DELL’UMANESIMO
CODE IN VIA BATTISTINI PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITà DI VIA CARDINALE
MERCATI
RIAPERTA LA VIA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E VIA ANTONIO SERRA IN
PRECEDENZA CHIUSA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER UN INCIDENTE ORMAI
RISOLTO PROSEGUENDO SULLA VIA FLAMINIA INCOLONNAMENTI DA VIA VALDAGNO AL
RACCORDO ANULARE, QUI A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN CANTIERE ALTEZZA
GROTTAROSSA
PER L’INTENSO TRAFFICO INCOLONNAMENTI SULL’INTERO TRATTO DI VIA DEL FORO
ITALICO VERSO VIA SALARIA. PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE VERSO SAN
GIOVANNI CODE TRA VIA DE MONTI TIBURTINI E L’USCITA PER LA A24 E LUNGO
VIALE CASTRENSE
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE
FIUMICINO ROMANINA, ; SULL’ANELLO INTERNO INCOLONNAMENTI TRA GLI SVINCOLI
CASSIA – SALARIA , NOMENTANA-LA RUSTICA
PER LAVORI, DA VENERDÌ 18 OTTOBRE, SULLA METRO A RESTERÀ CHIUSA PER CIRCA
3 MESI LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI IN ALTERNATIVA SI POTRANNO UTILIZZARE
LE STAZIONI DI CORNELIA E VALLE AURELIA
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34
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AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma