Traffico Roma del 17-10-2019 ore 19:30

DISAGI IN VIA DI CASAL SELCE PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITà DI VIA ROSARIO

ASSUNTO

per un incidente è ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO via domenico purificato ,

ALTEZZA via franco gentilini

altro incidente IN VIA DI GROTTE PORTELLA NEI PRESSI di VIA DEL FOSSO DEL

CAVALIERE con conseguenti incolonnamenti

code anche in piazza adriana per un incidente altezza via delle fosse di

castello

CODE IN VIA BATTISTINI PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITà DI VIA CARDINALE

MERCATI

PER L’INTENSO TRAFFICO INCOLONNAMENTI SULL’INTERO TRATTO DI VIA DEL FORO

ITALICO VERSO VIA SALARIA. PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE VERSO SAN

GIOVANNI CODE TRA VIA DE MONTI TIBURTINI E L’USCITA PER LA A24 E LUNGO

VIALE CASTRENSE; NEL SENSO OPPOSTO DIREZIONE STADIO CODE A TRATTI TRA VIA

TIBURTINA E VIA SALARIA

sul tratto urbano della a24 code in uscita dalla capitale da viaLE

TOGLIATTI AL RACCORDO ANULARE

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE

FIUMICINO ROMANINA, ; SULL’ANELLO INTERNO INCOLONNAMENTI TRA GLI SVINCOLI

CASSIA bis – SALARIA , BUFALOTTA-ARDEATINA E TRA LE USCITE VIA DELLA

MAGLIANA-AURELIA

sulla via colombo code da via ercole drei a via di acilia verso ostia

PER LAVORI, DA VENERDÌ 18 OTTOBRE, SULLA METRO A RESTERÀ CHIUSA PER CIRCA

3 MESI LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI IN ALTERNATIVA SI POTRANNO UTILIZZARE

LE STAZIONI DI CORNELIA E VALLE AURELIA

