Traffico Roma del 17-11-2019 ore 07:30
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POCO IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE IN QUESTE PRIME ORE DI
DOMENICA 17 NOVEMBRE, DOPO UNA NOTTE MOLTO MOVIMENTATA DAL PUNTO DI VISTA
METEOROLOGICO, MOLTE STRADE SONO ALLAGATE ALTRE PARZIALMENTE OCCUPATE DA
RAMI ED ALBERI CADUTI PER IL FORTE VENTO, LA POLIZIA LOCALE CI INFORMA
CHE NEI PRESSI DEL GIANICOLO , LA SALITA DI SANT’ONOFRIO E’ PARZIALMENTE
OCCUPATA DA ALBERI CADUTI DURANTE LA NOTTE, INEVITABILI DUNQUE LE
DIFFICOLTA’ DI TRANSITO
ALBERI SULLA STRADA ANCHE A MONTE VERDE NUOVO, IN VIA DONNA OLIMPIA IN VIA
CAVRIGLIA , ZONA PRATI FISCALI
PER LO STESSO MOTIVO E’ CHIUSA VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA: FRA VIA
PORTUENSE E VIA DELLA MAGLIANA
PER ALLAGAMENTI E’ ANCORA CHIUSO IL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN SASSIA
DIREZIONE GREGORIO VII STESSA COSA IN VIA TIBURTINA NEL SOTTOPASSO
ALL’ALTEZZA DI VIA SAN GETULLO
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
È TUTTO
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma