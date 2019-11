Traffico Roma del 17-11-2019 ore 08:30

C’E’ POCO TRAFFICO ANCORA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, DOPO I VIOLENTI

TEMPORALI DI QUESTA NOTTE

MOLTE STRADE SONO ALLAGATE O PARZIALMENTE OCCUPATE DA RAMI ED ALBERI

CADUTI PER IL FORTE VENTO,

LA SALITA DI SANT’ONOFRIO CHE PORTA AL GIANICOLO E’ PARZIALMENTE OCCUPATA

DA ALBERI CADUTI SULLA STRADA, INEVITABILI DUNQUE LE DIFFICOLTA’ DI

TRANSITO

ALBERI SULLA STRADA ANCHE IN VIA DI DONNA OLIMPIA A MONTE VERDE NUOVO E IN

VIA CAVRIGLIA ALL’ALTEZZA DI PIENZA, QUI SIAMO ZONA PRATI FISCALI

PER LO STESSO MOTIVO ANCORA CHIUSA VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA: FRA VIA

PORTUENSE E VIA DELLA MAGLIANA

MENTRE PER ALLAGAMENTI E’ E’ CHIUSO IL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN

SASSIA DIREZIONE GREGORIO VII E IL SOTTOPASSO DI VIA TIBURTINA

ALL’ALTEZZA DI VIA SAN GETULLO NEI PRESSI DI SETTECAMINI

SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA ROMA – VITERBO RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

PER UN INCONVENIENTE TECNICO A BASSANO ROMANO..

PER LO STESSO MOTIVO RITARDI DI CIRCA 1 ORA ANCHE SULLA LINEA ROMA –

CASSINO , UN TRENO MERCI E’ FERMO PER UN GUASTO FRA CIAMPINO E COLLE

MATTIA.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTIÈ TUTTO

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma