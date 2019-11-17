Traffico Roma del 17-11-2019 ore 08:30
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C’E’ POCO TRAFFICO ANCORA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, DOPO I VIOLENTI
TEMPORALI DI QUESTA NOTTE
MOLTE STRADE SONO ALLAGATE O PARZIALMENTE OCCUPATE DA RAMI ED ALBERI
CADUTI PER IL FORTE VENTO,
LA SALITA DI SANT’ONOFRIO CHE PORTA AL GIANICOLO E’ PARZIALMENTE OCCUPATA
DA ALBERI CADUTI SULLA STRADA, INEVITABILI DUNQUE LE DIFFICOLTA’ DI
TRANSITO
ALBERI SULLA STRADA ANCHE IN VIA DI DONNA OLIMPIA A MONTE VERDE NUOVO E IN
VIA CAVRIGLIA ALL’ALTEZZA DI PIENZA, QUI SIAMO ZONA PRATI FISCALI
PER LO STESSO MOTIVO ANCORA CHIUSA VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA: FRA VIA
PORTUENSE E VIA DELLA MAGLIANA
MENTRE PER ALLAGAMENTI E’ E’ CHIUSO IL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN
SASSIA DIREZIONE GREGORIO VII E IL SOTTOPASSO DI VIA TIBURTINA
ALL’ALTEZZA DI VIA SAN GETULLO NEI PRESSI DI SETTECAMINI
SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA ROMA – VITERBO RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
PER UN INCONVENIENTE TECNICO A BASSANO ROMANO..
PER LO STESSO MOTIVO RITARDI DI CIRCA 1 ORA ANCHE SULLA LINEA ROMA –
CASSINO , UN TRENO MERCI E’ FERMO PER UN GUASTO FRA CIAMPINO E COLLE
MATTIA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTIÈ TUTTO
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma