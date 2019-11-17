Traffico Roma del 17-11-2019 ore 10:30
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POSSIBILI RALLENTAMENTI PER DUE INCIDENTE, AVVENUTI RISPETTIVAMENTE IN
VIA LAURENTINA ALL’ ALTEZZA DI VIA DEGLI ARTIFICIERI E ALL’AURELIO IN
VIA FILIPPO BERNARDINI IN PROSSIMITA’ DI VIA LEONE XIII
MENTRE SUL RESTO DELLA CITTA’ AL MOMENTO NON SI EVIDENZIANO PARTICOLARI
DIFFICOLTA’, SE NON QUELLE LEGATE AI DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO DELLA
NOTTE SCORSA
A MONTEVERDE E’ VIETATO IL TRANSITO IN VIA DI DONNA OLIMPIA: FRA PIAZZA DI
DONNA OLIMPIA E VIA VITELLIA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA
LA SALITA DI SANT’ONOFRIO CHE PORTA AL GIANICOLO E’ PARZIALMENTE OCCUPATA
DA ALBERI CADUTI SULLA STRADA, E PER LO STESSO MOTIVO
NEI PRESSI DI LABARO SI TRANSITA CON DIFFICOLTA’ IN VIA DELLA GIUSTINIANA
IN DIREZIONE VIA CASSIA
ALBERI SULLA STRADA ANCHE IN ZONA PRATI FISCALI , IN VIA CAVRIGLIA
ALL’ALTEZZA DI PIENZA E IN VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA, CHIUSA FRA VIA
PORTUENSE E VIA DELLA MAGLIANA
MENTRE PER ALLAGAMENTI E’ E’ CHIUSO IL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN
SASSIA DIREZIONE GREGORIO VII E IL SOTTOPASSO DI VIA TIBURTINA
ALL’ALTEZZA DI VIA SAN GETULLO NEI PRESSI DI SETTECAMINI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma