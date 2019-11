Traffico Roma del 17-11-2019 ore 11:30

SULLE STRADE DELLA CAPITALE AL MOMENTO NON SI EVIDENZIANO PARTICOLARI

DIFFICOLTA’, SE NON QUELLE LEGATE AI DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO DELLA

NOTTE SCORSA

A MONTEVERDE E’ VIETATO IL TRANSITO IN VIA DI DONNA OLIMPIA: FRA PIAZZA DI

DONNA OLIMPIA E VIA VITELLIA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA

LA SALITA DI SANT’ONOFRIO CHE PORTA AL GIANICOLO E’ PARZIALMENTE OCCUPATA

DA ALBERI CADUTI SULLA STRADA, E PER LO STESSO MOTIVO

SI CIRCOLA CON DIFFICOLTA’ IN PIAZZA RAGUSA

NEI PRESSI DI LABARO SI TRANSITA CON DIFFICOLTA’ IN VIA DELLA GIUSTINIANA

IN DIREZIONE VIA CASSIA

ALBERI SULLA STRADA ANCHE IN ZONA PRATI FISCALI , IN VIA CAVRIGLIA

ALL’ALTEZZA DI PIENZA E IN VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA, CHIUSA FRA VIA

PORTUENSE E VIA DELLA MAGLIANA

MENTRE PER ALLAGAMENTI E’ E’ CHIUSO IL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN

SASSIA DIREZIONE GREGORIO VII E IL SOTTOPASSO DI VIA TIBURTINA

ALL’ALTEZZA DI VIA SAN GETULLO NEI PRESSI DI SETTECAMINI

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER TRE INCIDENTE, AVVENUTI RISPETTIVAMENTE IN

VIA LAURENTINA ALL’ ALTEZZA DI VIA DEGLI ARTIFICIERI ,ALL’AURELIO IN VIA

FILIPPO BERNARDINI IN PROSSIMITA’ DI VIA LEONE XIII E SU LUNGOTEVERE

DELLA VITTORIA: A PROSSIMITÀ VIA COSTABELLA IN DIREZIONE PIAZZA DEL FANTE

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma