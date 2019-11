Traffico Roma del 17-11-2019 ore 13:30

CODE IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA LA

DIRAMAZIONE PER NAPOLI E VIA APPIA, IN CARREGGIATA INTERNA.

DIFFICILE LA SITUAZIONE ANCHE LUNGO LA TANGENZIALE EST, INCOLONNAMENTI TRA

VIA SALARIA E IL TRATTO URBANO DELLA A24, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

DIVERSI POI GLI INCIDENTI IN CITTÀ, IN PROSSIMITÀ DEL FORO ITALICO, LUNGO

VIALE DELLO STADIO OLIMPICO, ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CAMPEGGIO, VERSO

PIAZZALE CLODIO.

ED ANCORA NEL QUARTIERE LAURENTINO, SU VIA LAURENTINA, IN PROSSIMITÀ DI VIA

DEGLI ARTIFICIERI.

IN ZONA TUSCOLANA, A CAUSA DI ALBERI CADUTI SULLA CARREGGIATA, TRAFFICO

CONGESTIONATO IN PIAZZA RAGUSA, E SULLE STRADE ADIACENTI.

A MONTEVERDE CHIUSA AL TRANSITO VIA DI DONNA OLIMPIA: FRA PIAZZA DI DONNA

OLIMPIA E VIA VITELLIA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA

ALBERI SULLA STRADA ANCHE IN VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA, CHIUSA FRA VIA

PORTUENSE E VIA DELLA MAGLIANA.

MENTRE PER ALLAGAMENTI E’ CHIUSO IL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN SASSIA

DIREZIONE GREGORIO VII.

AUTORE: MARINA RICCOMI

