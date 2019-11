Traffico Roma del 17-11-2019 ore 14:30

SUL RACCORDO ANULARE, SI REGISTRA ANCORA UN INCIDENTE, LUNGO LA CARREGGIATA

INTERNA. CODE TRA LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI E VIA APPIA.

IN CITTÀ AL MOMENTO IL TRAFFICO È SCARSO.

TUTTAVIA, TROVIAMO RALLENTAMENTI NEL QUARTIERE TUSCOLANO, A CAUSA DI UN

INCIDENTE, SU VIA TUSCOLANA, IN PROSSIMITÀ DI VIA VETURIA.

E SEMPRE IN QUESTA ZONA, A CAUSA DI ALBERI CADUTI SULLA CARREGGIATA,

RALLENTAMENTI IN PIAZZA RAGUSA, E SULLE STRADE ADIACENTI.

A MONTEVERDE, CHIUSA AL TRANSITO VIA DI DONNA OLIMPIA: FRA PIAZZA DI DONNA

OLIMPIA E VIA VITELLIA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA

ALBERI SULLA STRADA ANCHE IN VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA, CHIUSA FRA VIA

PORTUENSE E VIA DELLA MAGLIANA.

MENTRE PER ALLAGAMENTI È CHIUSO IL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN SASSIA

DIREZIONE GREGORIO VII.

TRASPORTO PUBBLICO.

LA LINEA FERROVIARIA FL3, ROMA VITERBO, A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO A

BASSANO ROMANO, STA REGISTRANDO RITARDI SULLA LINEA DI CIRCA 30 MINUTI.

