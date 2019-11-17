Traffico Roma del 17-11-2019 ore 14:30
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SUL RACCORDO ANULARE, SI REGISTRA ANCORA UN INCIDENTE, LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA. CODE TRA LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI E VIA APPIA.
IN CITTÀ AL MOMENTO IL TRAFFICO È SCARSO.
TUTTAVIA, TROVIAMO RALLENTAMENTI NEL QUARTIERE TUSCOLANO, A CAUSA DI UN
INCIDENTE, SU VIA TUSCOLANA, IN PROSSIMITÀ DI VIA VETURIA.
E SEMPRE IN QUESTA ZONA, A CAUSA DI ALBERI CADUTI SULLA CARREGGIATA,
RALLENTAMENTI IN PIAZZA RAGUSA, E SULLE STRADE ADIACENTI.
A MONTEVERDE, CHIUSA AL TRANSITO VIA DI DONNA OLIMPIA: FRA PIAZZA DI DONNA
OLIMPIA E VIA VITELLIA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA
ALBERI SULLA STRADA ANCHE IN VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA, CHIUSA FRA VIA
PORTUENSE E VIA DELLA MAGLIANA.
MENTRE PER ALLAGAMENTI È CHIUSO IL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN SASSIA
DIREZIONE GREGORIO VII.
TRASPORTO PUBBLICO.
LA LINEA FERROVIARIA FL3, ROMA VITERBO, A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO A
BASSANO ROMANO, STA REGISTRANDO RITARDI SULLA LINEA DI CIRCA 30 MINUTI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma