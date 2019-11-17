Traffico Roma del 17-11-2019 ore 15:30
Più informazioni su
NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 ORE 15:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, SI REGISTRANO RALLENTAMENTI TRA VIA
PRENESTINA E VIA CASILINA, IN CARREGGIATA INTERNA.
IN CITTÀ AL MOMENTO IL TRAFFICO È SCARSO.
TUTTAVIA SI REGISTRANO RALLENTAMENTI LUNGO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA
VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE SALARIA.
RESTA CHIUSA VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA, PER ALBERI CADUTI SULLA
CARREGGIATA, FRA VIA PORTUENSE E VIA DELLA MAGLIANA.
MENTRE PER ALLAGAMENTI E’ CHIUSO IL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN SASSIA
DIREZIONE GREGORIO VII.
DOMANI INDETTO UNO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO, DELLE SOCIETÀ COTRAL E
ROMA TPL DELLA DURATA DI 24 ORE.
COME SEMPRE SARANNO GARANTITE LE FASCE DI GARANZIA. QUINDI IL SERVIZIO SARÀ
COMUNQUE GARANTITO DALLE 5.30 ALLE 8.30 E DALLE 17 ALLE 20.
TRASPORTO PUBBLICO.
LA LINEA FERROVIARIA ROMA CASSINO, A CAUSA DI UN GUASTO AD UN TRENO MERCI,
È TEMPORANEAMENTE INTERROTTA ED È STATO ATTIVATO UN SERVIZIO CON AUTOBUS
SOSTITUTIVI NEL TRATTO FRA CIAMPINO E CASSINO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
AUTORE: MARINA RICCOMI
———————–
AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma