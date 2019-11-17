Traffico Roma del 17-11-2019 ore 16:30
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CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DELLA PINETA
SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE SALARIA.
UN SECONDO INCIDENTE, SU VIA AURELIA, IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER VIA FI
ACQUAFREDDA, CODE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE, VERSO IL CENTRO.
CHIUSE DIVERSE STRADE PER ALBERI CHE OSTRUISCONO IL TRANSITO.
CHIUSA A CENTOCELLE VIA TOR DE’ SCHIAVI, TRA VIA DEI FAGGI E VIA DEL
TRIFOGLIO.
ANCORA CHIUSA VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA, SEMPRE PER ALBERI CADUTI SULLA
CARREGGIATA, FRA VIA PORTUENSE E VIA DELLA MAGLIANA.
MENTRE PER ALLAGAMENTI E’ CHIUSO IL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN SASSIA,
DIREZIONE GREGORIO VII.
DOMANI INDETTO UNO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO, DELLE SOCIETÀ COTRAL E
ROMA TPL DELLA DURATA DI 24 ORE.
COME SEMPRE SARANNO GARANTITE LE FASCE DI GARANZIA. QUINDI IL SERVIZIO SARÀ
COMUNQUE GARANTITO DALLE 5.30 ALLE 8.30 E DALLE 17 ALLE 20.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma