Traffico Roma del 17-11-2019 ore 17:30
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RESTA ANCORA CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DELLA
PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE SALARIA.
SUL RACCORDO ANULARE SI REGISTRANO CODE SULLA COMPLANARE TRA VIA FLAMINIA E
L’USCITA PER VIA DI SETTEBAGNI, LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA.
RALLENTAMENTI ANCHE TRA VIA APPIA E LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI, IN
CARREGGIATA ESTERNA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA VIA DI PORTONACCIO E LA TANGENZIALE
EST, VERSO IL CENTRO.
FILE LUNGO VIA SALARIA, TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE
DI QUEST’ULTIMA, A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA.
ANCORA CHIUSA VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA, PER ALBERI CADUTI SULLA
CARREGGIATA, FRA VIA PORTUENSE E VIA DELLA MAGLIANA.
MENTRE PER ALLAGAMENTI È ANCORA CHIUSO IL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN
SASSIA, DIREZIONE GREGORIO VII.
DOMANI INDETTO UNO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO, DELLE SOCIETÀ COTRAL E
ROMA TPL DELLA DURATA DI 24 ORE.
COME SEMPRE SARANNO GARANTITE LE FASCE DI GARANZIA. QUINDI IL SERVIZIO SARÀ
COMUNQUE GARANTITO DALLE 5.30 ALLE 8.30 E DALLE 17 ALLE 20.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma